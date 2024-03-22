Энергетики филиала «Россети» – МЭС Урала завершили плановый ремонт подстанции 500 кВ «Демьянская» на юге Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. В Тюменской области специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала приступили к среднему ...20.06.2023 «Россети» провели ремонт выключателей на подстанции «Демьянская» в Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонт двух воздушных выключателей ...23.07.2021 «Россети ФСК ЕЭС» проведут ремонт 32 разъединителей на подстанциях Челябинской области
УрБК, Челябинск, 23.07.2021. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») перед началом осенне-зимнего периода ...29.06.2021 «Россети ФСК ЕЭС» повысят надежность работы энергообъектов Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2021. «Россети ФСК ЕЭС» отремонтируют 204 выключателя напряжением 10-500 кВ в преддверии ...22.12.2020 «Россети ФСК ЕЭС» завершили ремонт на ключевых подстанциях Челябинской области
УрБК, Челябинск, 22.12.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») отремонтировала 79 разъединителей 110-500 кВ на ...