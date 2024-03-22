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Энергетики филиала «Россети» – МЭС Урала завершили плановый ремонт подстанции 500 кВ «Демьянская» на юге Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала завершили ремонт разъединителя 500 кВ с заменой опорно-стержневой изоляции на подстанции 500 кВ «Демьянская», обеспечивающей переток электроэнергии между югом Тюменской области и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, сообщает группа связей с общественностью и СМИ предприятия.

Энергетики филиала «Россети» – МЭС Урала завершили плановый ремонт подстанции 500 кВ «Демьянская» на юге Тюменской области
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

«Разъединители предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании оборудования на открытых распределительных устройствах подстанций. Проведенные работы повысили надежность электроснабжения предприятий нефтедобывающей промышленности», — пояснили в компании.

В 2024 году в планах у предприятия ремонт разъединителей еще на двух магистральных энергообъектах на юге Тюменской области – подстанциях 220 кВ «Заводоуковск» и «Княжево».
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