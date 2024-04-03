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Вчера, 15:45

Победители Всероссийского конкурса дизайнеров получат денежные призы от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках Международной недели моды UF LAB проведет Всероссийский конкурс дизайнеров и брендов. Победители получат денежные призы, подарки от партнеров и возможность представить свои коллекции международному fashion-сообществу, сообщает пресс-служба фонда.

Инициаторами проведения UF LAB выступают правительство Свердловской области, региональное Министерство инвестиций и развития и администрация Екатеринбурга.

«Сегодня регионы с высокой компетенцией в сфере дизайна становятся модной Меккой для столичных покупателей. Там можно открыть действительно классные бренды, которые пока недоступны в крупных городах. Свердловская область — в числе таких регионов. Мы считаем, что для дальнейшего развития этой сферы сегодня очень важна кооперация, развитие больших проектов не только в столице, но и за ее пределами, поэтому наш UF LAB носит международный характер, а конкурс дизайнеров и брендов — всероссийский», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Участие в конкурсе могут принять российские дизайнеры и бренды, занимающиеся разработкой мужской, женской или детской одежды. Важное условие — регистрация в качестве самозанятых или субъектов малого и среднего предпринимательства. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 мая на сайте проекта.

23 августа лучшие участники продемонстрируют изделия на показе, закрывающем неделю моды. В тот же день жюри объявит победителей. До 10 участников конкурса получат денежный приз на сумму до 300 тыс. руб. — в зависимости от занятого места. Призовой фонд конкурса составляет 2,2 млн руб.
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