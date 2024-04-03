Победители Всероссийского конкурса дизайнеров получат денежные призы от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства

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В августе 2024 года в Екатеринбурге пройдет Международная неделя моды UF LAB

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. 19-23 августа 2024 года в рамках празднования Дня Екатеринбурга в столице Среднего ...

В Свердловской области на конкурсе экспортеров чемпионами года стали 11 региональных компаний

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» наградили победителей конкурса «Экспортер ...

В Екатеринбурге 3 октября в креативном кластере «Домна» пройдет церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года Свердловской области — 2023»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) в рамках ...

Свердловский областной фонд поддержи предпринимательства объявил конкурс для дизайнеров на разработку мерча к 300-летию Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) объявил конкурс для ...

Победители конкурса «Агростартап» в Свердловской области получат 75 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. 16 начинающих сельхозпроизводителей из Свердловской области получат 75 млн руб. в ...