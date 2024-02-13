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Объем портфеля потребительских кредитов в РФ вырос на 2% в марте 2024 года

УрБК, Москва, 22.04.2024. По данным Центробанка, объем потребительских кредитов в России вырос в марте 2024 года на 2% и составил 14,1 трлн руб., пишет «Коммерсантъ».

«Потребкредитование увеличилось за март на 2% — максимум с августа 2023 года (до 14,1 трлн руб.)», — пишет издание. Портфель ипотечных займов в марте увеличился на 0,2 трлн руб., до 18,6 трлн руб. Корпоративных кредитов в тот же месяц было выдано 1,3 млрд руб., общий объем составил 76 трлн руб.

«Кредитование банками компаний и населения росло фронтально — «активнее, чем год назад, и, скорее всего, оказалось выше траектории, которую хотел видеть ЦБ», отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры», — резюмирует издание.
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