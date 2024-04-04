Китаисты стали востребованнее на Среднем Урале на 51% в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Свердловской области в I квартале 2024 года было опубликовано более 120 тыс. ...29.03.2024 Число вакансий в сфере ЖКХ на Среднем Урале за год выросло почти на треть
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Свердловской области за январь-март 2024 года было опубликовано более 1 тыс. вакансий ...17.01.2024 На Среднем Урале спрос на сотрудников с неполной занятостью за год вырос на 88%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Количество вакансий с неполной занятостью в Свердловской области за год выросло на 88%. ...17.10.2023 Число вакансий в моногородах Среднего Урала за два года выросло на 60%
За январь-сентябрь 2023 года в моногородах Свердловской области было открыто 45,6 тыс. вакансий. По сравнению с тем же ...17.10.2023 Число вакансий в моногородах Среднего Урала за два года выросло на 60%
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. За январь-сентябрь 2023 года в моногородах Свердловской области было открыто 45,6 тыс. ...