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Вчера, 10:23

Китаисты стали востребованнее на Среднем Урале на 51% в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Количество вакансий, где одно из требований — знание китайского языка, выросло в I квартале 2024 года на 51% в Свердловской области. Об этом сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

Количество таких вакансий на Среднем Урале превысило 270 единиц. В УрФО за тот же период было открыто 540 вакансий подобного рода (+56%). В целом по РФ рост составил 70% (более 9 тыс. вакансий). Медиана предлагаемых зарплат в УрФО составила 82 тыс. 400 руб., что на 18% больше, чем годом ранее.

Самыми востребованными специальностями стали: переводчики, менеджеры по логистике, специалисты по продажам и работе с клиентами, продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по закупкам и водители.
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