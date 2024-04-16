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Посуточная аренда жилья в Екатеринбурге в майские праздники за год подорожала на 20%

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды жилья в майские праздники в этом году составила 3,2 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 20% (в 2023 году — 2,7 тыс. руб.), говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Согласно данным сервиса, наибольшей популярностью в майские праздники пользуется Москва, на которую приходится почти 30% всего потенциального спроса. На втором месте находится Санкт-Петербург (21%). Далее с большим отрывом идут Сочи (5,2%), Казань (3,8%), Екатеринбург (2,2%), Нижний Новгород (2%), Новосибирск (1,9%). Замыкают топ-10 Геленджик (1,3%), Краснодар (1,2%) и Ростов-на-Дону (1,1%).
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