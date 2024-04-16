Посуточная аренда жилья в Екатеринбурге в майские праздники за год подорожала на 20%

УрБК, Москва, 16.04.2024. С 28 апреля по 12 мая 2024 года 22,6% купленных в Екатеринбурге авиабилетов приходится на ...17.10.2023 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды жилья за год выросла на 23%
УрБК, Челябинск, 17.10.2023. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Челябинске в октябре 2023 года составила 1 ...25.04.2019 В майские праздники будут работать 15% россиян
УрБК, Москва, 25.04.2019. В майские праздники 15% россиян придется работать, а 13% могли бы попасть в их число, если бы ...05.04.2016 Екатеринбург вошел в десятку популярных городов для путешествий на майские праздники
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2016. Екатеринбург занял 10 место в рейтинге городов по популярности у туристов на майские ...12.05.2015 Екатеринбург вошел в десятку самых привлекательных российских городов в майские праздники
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2015. Екатеринбург вошел в первую десятку городов России по числу броней на майские ...