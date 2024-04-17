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Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 389 рабочих и 145 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 389 рабочих и 145 единиц техники. В частности, в очистке улично-дорожной сети были задействованы 40 самосвалов, 19 тракторов и 13 фронтальных погрузчиков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За минувшие сутки с улиц города было вывезено почти 62 т мусора и 218 т грязи. Для мытья дорог было использовано 1,8 тыс. кубометров воды. На починку дорожного полотна специалисты израсходовали 10 т асфальта, 0,8 т битума и 6 т щебня.
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