Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 389 рабочих и 145 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга вышли 383 рабочих и 139 единиц спецтехники. ...31.03.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем выведено 466 рабочих и 205 спецмашин
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 466 работников коммунальных ...29.03.2023 Днем 29 марта на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вывели 503 рабочих и 192 спецмашины
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 503 сотрудника коммунальных служб и 192 ...13.04.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вышли 369 рабочих и 140 единиц уборочной техники
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от остатков снега и грязи вышли 369 рабочих и 140 ...03.08.2021 В Екатеринбурге тратят на уборку улиц 2 тыс. 218 кубометров воды в сутки
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2021. На мусорные полигоны с улиц Екатеринбурга за минувшие сутки было вывезено более 115 т ...