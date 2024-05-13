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В Екатеринбурге 5 июля на уборку улиц вышли 315 рабочих и 142 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. В Екатеринбурге 5 июля на уборку улиц вышли 315 рабочих и 142 единицы спецтехники, включая 16 комбинированных дорожных машин, 16 тракторов, 16 фронтальных погрузчиков, 37 самосвалов, пять аппаратов высокого давления, три катка и другие, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В целом за сутки, с 4 на 5 июля, на улицах города трудилось 248 единиц спецтехники и 366 дорожных рабочих, которые на специальные полигоны вывезли почти 130 т грязи и более 50 т мусора.

По распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова особое внимание было уделено промывке тротуаров. Для этих целей на улицы вывели 59 единиц тракторов и комбинированных машин, которые использовали в общей сложности 1 тыс. 900 кубометров воды.
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