В Екатеринбурге 5 июля на уборку улиц вышли 315 рабочих и 142 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. На уборку улиц Екатеринбурге сегодня вышли 368 дорожных рабочих и 143 единицы ...27.03.2024 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 393 рабочих и 155 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. На уборку улиц Екатеринбурга 27 марта вышли 393 рабочих и 155 единиц спецтехники. Об ...28.02.2024 В Екатеринбурге сегодня на уборку улиц вышли 382 рабочих и 185 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В Екатеринбурге днем 28 февраля на уборку улиц вышли 382 рабочих и 185 единиц ...09.11.2021 Коммунальные службы за сутки вывезли из Екатеринбурга более 300 тонн мусора и грязи
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы после уборки улиц и тротуаров за сутки вывезли на ...03.08.2021 В Екатеринбурге тратят на уборку улиц 2 тыс. 218 кубометров воды в сутки
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2021. На мусорные полигоны с улиц Екатеринбурга за минувшие сутки было вывезено более 115 т ...