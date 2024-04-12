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Закон о туристических сборах в России примут до II квартала 2025 года

УрБК, Москва, 19.04.2024. Закон о праве российских регионов вводить на популярных у туристов территориях туристические сборы могут принять до конца 2024 года или в I квартале 2025 года. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишут «Ведомости».

По ее словам, в настоящее время члены Совфеда и правительства РФ разрабатывают законопроект. «Постараемся до конца этого года, чтобы такой закон вышел. Максимум — I квартал следующего, потому что надо состыковать с Налоговым кодексом, там есть такие юридические правовые моменты, которые надо отработать, чтобы он был правильный», — цитирует издание В. Матвиенко.

Ранее сообщалось о том, что правительство РФ может в ближайшем будущем внести в Госдуму законопроект о замене курортного сбора туристическим налогом в 3% от цены проживания. Курортный сбор в настоящее время взимают с туристов, остановившихся в гостиницах, санаториях или пансионатах на территории туристических регионов. Он может составлять от 30 руб. в сутки (Анапа, Геленджик и другие) до 100 руб. (Ессентуки, Кисловодск и другие).
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