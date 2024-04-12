Закон о туристических сборах в России примут до II квартала 2025 года

Материалы по теме

Правительство РФ может заменить курортный сбор туристическим налогом в 3% от цены проживания

УрБК, Москва, 12.04.2024. Правительство РФ может в ближайшее время внести в Госдуму законопроект о замене курортного ...

Власти российских регионов смогут самостоятельно вводить курортный сбор

УрБК, Москва, 14.08.2023. Власти российских регионов смогут самостоятельно принимать решение о вводе курортного сбора. ...

В регионах УрФО могут ввести туристический сбор

В регионах Уральского федерального округа (УрФО) могут ввести туристический сбор. Предполагается, что это поможет ...

В регионах УрФО могут ввести туристический сбор

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В регионах Уральского федерального округа (УрФО) могут ввести туристический сбор. ...

Курортный сбор в Крыму начнут собирать с мая 2018 года

УрБК, Москва, 21.11.2017. Государственный совет Крыма принял закон о введении с мая 2018 года курортного сбора. Об этом ...