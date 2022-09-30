Власти российских регионов смогут самостоятельно вводить курортный сбор

УрБК, Москва, 30.09.2022. В Госдуму внесен законопроект о введении туристического сбора в регионах РФ. Согласно нему, ...15.02.2018 Минфин поддержал расширение возможности регионов вводить туристический сбор
УрБК, Москва, 15.02.2018. Минфин РФ поддерживает расширение возможности регионов вводить туристический сбор. Об этом ...31.07.2017 Подписан закон о введении курортного сбора в ряде регионов РФ
УрБК, Москва, 31.07.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, ...23.09.2016 Путин поручил правительству ввести в 2017 году курортный сбор
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2016. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести в 2017 году курортный сбор на ...26.08.2016 Для отдыхающих в России введут курортный сбор
УрБК, Москва, 26.08.2016. Министр финансов России Антон Силуанов считает возможным введение «курортного сбора» для ...