Власти российских регионов смогут самостоятельно вводить курортный сбор

УрБК, Москва, 14.08.2023. Власти российских регионов смогут самостоятельно принимать решение о вводе курортного сбора. Соответствующее поручение правительству РФ дал президент Владимир Путин.



«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов Российской Федерации на введение курортного сбора в этих субъектах Российской Федерации с учетом опыта реализации на территориях Республики Крым, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, г. Санкт-Петербурга и федеральной территории «Сириус» эксперимента по развитию курортной инфраструктуры», — говорится в документе.



Отметим, что осенью 2022 года в Госдуму был внесен законопроект, который дал бы субъектам такое право. Но в итоге парламентарии отозвали эту инициативу.