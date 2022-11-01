Михаил Мальцев об отзыве законопроекта о туристическом сборе

В Госдуме был отозван законопроект о туристическом сборе. Этот факт меня не удивил. Вопрос о его целесообразности вызывал острые дискуссии как на федеральном уровне, так и региональном. В том числе недавно мы проводили консультации с профильным комитетом Законодательного собрания Свердловской области и обсуждали эту тему не один раз. Мнение внутри профессионального сообщества каждого региона неоднозначно. Плюс если консолидированное мнение каких-то регионов и можно было составить, то оно тоже было неодинаковое.



Я считаю, что в представленном виде законопроект был сыроват и нуждался в доработках. Поэтому меня не удивило такое решение. Закон необходимо дорабатывать, там упущены очень важные моменты, а главное — абсолютно не учтена специфика регионов. В каких-то субъектах федерации он применим, для каких-то он вреден. Свердловской области он бы причинил больше вреда, чем пользы. Хотя стоит отметить, что многое оставлялось на усмотрение субъектов. Это, пожалуй, его единственный плюс — было поле для маневра.



Летом я проводил детальные консультации в Ставропольском крае, где курортный сбор уже применялся. Там, безусловно, были плюсы, и мы видели, как удавалось обустроить территорию, извлечь пользу. Но здесь все-таки нужно учитывать соотношение, насколько это важно для Ставропольского края, насколько туризм является для него ключевым сектором по сравнению со Свердловской областью. Вдобавок там тоже в первый год были существенные вопросы, которые сейчас можно утрясти. Если для них больше плюсов, чем минусов, то для нашего региона могло бы быть наоборот.



Идея туристического сбора сама по себе жизнеспособная и хорошая. Но был ряд претензий, в том числе связанных с механикой, например, с администрированием этого налога. Включая вопрос, как его взимать. Кроме того, недовольны средства размещения, ведь на них ложится организационная нагрузка по сбору налога. Они воспринимали это без особого воодушевления. Были вопросы, как и на какие цели направлять средства, полученные со сбора. Это прописано в проекте, и есть практика, но в нашем случае это могло бы вызвать дискуссию. Тем более, я предполагаю, сумма была бы невелика.



Это причинило бы больше хлопот по вопросам администрирования. С учетом того, что для нас важно искать скорее стимулирующие меры, не стоит забывать, что любой налог — это сдерживающая мера в отношении туристов, которые и будут его платить. Да, сумма незначительная, принципиально на планы не повлияет, но вопрос сугубо психологический. Поэтому тут дискуссия начинается с того, нужно ли вообще сбор вводить, а закачивается отсутствием понимания, как полученные деньги реализовать.



Поэтому я считаю, что сделано все верно. Все-таки внутренний туризм, хотя это и быстрорастущая тема, требует деликатного, сдержанного подхода. Если на это решение повлияло мнение профессиональной общественности, а я тоже высказывался о преждевременности принятия законопроекта, то хорошо, что прислушались.



Если говорить о туристической инфраструктуре Свердловской области, то оптимальными были бы уже анонсированные меры поддержки. В их числе — полученные от Ростуризма во II полугодии 2022 года существенные субсидии, которые направят предпринимателям в рамках конкурса. Эти деньги пойдут на строительство некапитальных сооружений, открытых бассейнов, туристских троп и другой направленности. Это, безусловно, действенная мера. Тут важно, чтобы структуры, которым передали обязанности Ростуризма, эту традицию каким-то образом поддержали и уделяли внимание подобным проектам.



Второй момент, к которому правда нет смысла возвращаться, потому что уже озвучено, что как минимум в 2023 году такой меры поддержки не будет — это кешбэк для путешествующих внутри России. Да, к нему была масса вопросов. Мы видели, что он становился не только предметом спекуляции, но и обыкновенного мошенничества. Имели место преступные схемы, о чем докладывали даже президенту РФ. Но я считаю, что от самой идеи не стоило отказываться. Думаю, что это была, возможно, самая эффективная мера поддержки. Хотя, с другой стороны, во сколько она обошлась государству и принесла ли ему выгоду — судить не нам. Мы можем видеть только со своего ракурса, что это реально стимулировало путешествия по России.



Помимо этого, считаю необходимым поддерживать общественные инициативы. Здесь я могу с уверенностью сказать, что мы в последний год в Свердловской области видим существенные улучшения инвестиционного климата, находимся в тесном диалоге. Мы связываем это с эффективной работой нашего курирующего заместителя губернатора Дмитрия Ионина, потому что он активно участвует в этих процессах. Вникает в ситуацию, погружается и принимает важные решения. Также это связано с работой департамента по туризму, потому что отдельный орган, занимающийся развитием туризма Свердловской области, имеет другие полномочия. За последний год ситуация для туристической отрасли региона стала благоприятнее с этой точки зрения.



Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма