Минэкономики РФ разработает новую версию механизма туристического сбора

Минэкономики РФ подготовит новую версию законопроекта о туристическом сборе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Предположительно, детали документа будут согласованы к концу 2023 года. Министерство начало разработку в связи с запросами регионов, у которых будет возможность самим определять сумму сбора, а законопроект лишь установит верхнюю планку.
Уточним, что сейчас туристический сбор выплачивается в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях. Он взимается с туристов за каждые сутки проживания и не входит в стоимость номера. Обычно сбор платится при заселении через средства размещения.
Добавим, что ранее президент Уральской ассоциации туристов Михаил Мальцев прокомментировал отзыв предыдущего законопроекта. По его словам, отозванный законопроект нуждался в доработках, так как в нем упущены очень важные моменты, а главное — абсолютно не учтена специфика регионов.
УрБК, Москва, 15.03.2023. Минэкономики РФ подготовит новую версию законопроекта о туристическом сборе. Об этом сообщает ...30.09.2022 В Госдуму внесен законопроект о введении туристического сбора в регионах
УрБК, Москва, 30.09.2022. В Госдуму внесен законопроект о введении туристического сбора в регионах РФ. Согласно нему, ...07.09.2022 В регионах УрФО могут ввести туристический сбор
В регионах Уральского федерального округа (УрФО) могут ввести туристический сбор. Предполагается, что это поможет ...25.03.2021 В Минэкономики предложили ввести курортный сбор по всей России
УрБК, Москва, 25.03.2021. Минэкономики РФ предложило распространить практику курортного сбора на все регионы страны, ...29.11.2017 Курортный сбор в Крыму начнут собирать с мая 2018 года
УрБК, Москва, 21.11.2017. Государственный совет Крыма принял закон о введении с мая 2018 года курортного сбора. Об этом ...