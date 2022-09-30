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Вчера, 15:00

Минэкономики РФ разработает новую версию механизма туристического сбора

Минэкономики РФ подготовит новую версию законопроекта о туристическом сборе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Предположительно, детали документа будут согласованы к концу 2023 года. Министерство начало разработку в связи с запросами регионов, у которых будет возможность самим определять сумму сбора, а законопроект лишь установит верхнюю планку.

Уточним, что сейчас туристический сбор выплачивается в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях. Он взимается с туристов за каждые сутки проживания и не входит в стоимость номера. Обычно сбор платится при заселении через средства размещения.

Добавим, что ранее президент Уральской ассоциации туристов Михаил Мальцев прокомментировал отзыв предыдущего законопроекта. По его словам, отозванный законопроект нуждался в доработках, так как в нем упущены очень важные моменты, а главное — абсолютно не учтена специфика регионов.

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