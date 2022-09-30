Правительство РФ может заменить курортный сбор туристическим налогом в 3% от цены проживания

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УрБК, Москва, 30.09.2022. В Госдуму внесен законопроект о введении туристического сбора в регионах РФ. Согласно нему, ...

Курортный сбор в России предлагают заменить гостиничным с 2023 года

УрБК, Москва, 02.04.2019. Минфин России разработал проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагает курортный ...

Курортный сбор в Крыму начнут собирать с мая 2018 года

УрБК, Москва, 21.11.2017. Государственный совет Крыма принял закон о введении с мая 2018 года курортного сбора. Об этом ...

Ставка курортного сбора в Крыму составит 10 рублей в сутки

УрБК, Москва, 20.11.2017. Комитет Госсовета по санаторно-курортному комплексу и туризму одобрил проект закона о ...

Путин поручил правительству ввести в 2017 году курортный сбор

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2016. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести в 2017 году курортный сбор на ...