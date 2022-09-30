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Сегодня, 10:41

Правительство РФ может заменить курортный сбор туристическим налогом в 3% от цены проживания

УрБК, Москва, 12.04.2024. Правительство РФ может в ближайшее время внести в Госдуму законопроект о замене курортного сбора туристическим налогом, пишут «Ведомости», ссылаясь на собственные источники в кабмине.

«Фактически речь идет о передаче администрирования от коллективных средств размещения (КСР, отелей, гостевых домов и так далее) в ФНС. Основной на данный момент вариант — это налогообложение стоимости размещения. Два источника говорят, что фигурирует ставка в размере 3% от цены проживания», — пишет издание.

Курортный сбор в настоящее время взимают с туристов, остановившихся в гостиницах, санаториях или пансионатах на территории туристических регионов. Сбор может составлять от 30 руб. в сутки (Анапа, Геленджик и другие) до 100 руб. (Ессентуки, Кисловодск и другие). С тех, кто остановился у частников или родственников, сбор не взимается. За счет собранных средств регион финансирует развитие туристической инфраструктуры.
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