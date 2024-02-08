Уровень одобрения займов в российских МФО стабилизировался

УрБК, Москва, 08.02.2024. По итогам IV квартала 2023 года доля повторных клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в ...09.01.2024 В Свердловской области уровень одобрения микрозаймов за год вырос на 6 процентных пунктов
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области уровень одобрений по заявкам на предоставление микрозаймов в ...28.05.2015 Уровень одобрения кредитных заявок Сбербанка упал до 40%
Уровень одобрения кредитных заявок Сбербанка от физических лиц с момента начала кризиса упал с 80 до 40%. Об этом ...28.05.2015 Уровень одобрения кредитных заявок Сбербанка упал до 40%
УрБК, Москва, 28.05.2015. Уровень одобрения кредитных заявок Сбербанка от физических лиц с момента начала кризиса упал ...23.05.2014 ОАО «Сбербанк России» снизил уровень одобрения заявок на кредиты до 55%
УрБК, Москва, 23.05.2014. Сбербанк России понизил уровень одобрения заявок на розничные кредиты в полтора раза — с ...