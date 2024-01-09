УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 15:05

Уровень одобрения займов в российских МФО стабилизировался

Российские микрофинансовые организации (МФО) перестали снижать уровень одобрения займов, считают аналитики СРО «МиР». Об этом пишет «Коммерсантъ».

«По данным на 1 марта уровень одобрения заявок на займы в сегменте PDL (займы до зарплаты) для новых клиентов составил 19%, для повторных — 84%. В сегменте долгосрочных займов (IL) для новых клиентов одобрялись 23% заявок, для повторных — 71%», — пишет издание.

Снижаться уровень одобрения заявок у заемщиков в МФО начал в ноябре 2023 года, однако в настоящее время стабилизировался. Участники рынка, пишет «Коммерсантъ», подтверждают стабилизацию уровня одобрения, а некоторые компании и вовсе отмечают рост. Причиной сложившейся тенденции издание называет жесткую политику Центробанка в отношении необеспеченных ссуд для банков. В итоге часть заемщиков ушла к более лояльным МФО.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 13:24 Уровень одобрения займов в российских МФО стабилизировался

УрБК, Москва, 19.04.2024. Российские микрофинансовые организации (МФО) перестали снижать уровень одобрения займов, ...

09.01.2024 В Свердловской области уровень одобрения микрозаймов за год вырос на 6 процентных пунктов

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области уровень одобрений по заявкам на предоставление микрозаймов в ...

28.05.2015 Уровень одобрения кредитных заявок Сбербанка упал до 40%

Уровень одобрения кредитных заявок Сбербанка от физических лиц с момента начала кризиса упал с 80 до 40%. Об этом ...

28.05.2015 Уровень одобрения кредитных заявок Сбербанка упал до 40%

УрБК, Москва, 28.05.2015. Уровень одобрения кредитных заявок Сбербанка от физических лиц с момента начала кризиса упал ...

23.05.2014 ОАО «Сбербанк России» снизил уровень одобрения заявок на кредиты до 55%

УрБК, Москва, 23.05.2014. Сбербанк России понизил уровень одобрения заявок на розничные кредиты в полтора раза — с ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов22.03.2024Дмитрий Скрипник: Мы работаем для людей20.03.2024Наивный Брейгель22.03.2024Коллекционеры, финисаж для императрицы, наивные котики
Архив новостей
Апрель 2024 (502)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18