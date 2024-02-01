Доля повторных заемщиков у российских МФО составила 83,4% в IV квартале 2023 года

УрБК, Москва, 08.02.2024. Индекс предпринимательской уверенности предприятий добывающей сферы в начале 2024 года вырос ...01.02.2024 В России 28,6% заемщиков имеют более трех открытых кредитов, 8,6% — более пяти
УрБК, Москва, 01.02.2024. Доля российских заемщиков, имеющих три и более открытых кредита, по состоянию на конец 2023 ...24.01.2024 Доля досрочных погашений в сегменте микрозаймов в РФ достигла 67%
В России 67% «займов до зарплаты» по итогам IV квартала 2023 года погашались досрочно. Это стало максимальным ...24.01.2024 Доля досрочных погашений в сегменте микрозаймов в РФ достигла 67%
УрБК, Москва, 24.01.2024. В России 67% «займов до зарплаты» по итогам IV квартала 2023 года погашались досрочно. Это ...22.12.2023 Доля онлайн-займов в портфеле российских МФО выросла до 76% в III квартале 2023 года
УрБК, Москва, 22.12.2023. Доля онлайн-займов у микрофинансовых организаций (МФО) в России выросла в III квартале 2023 ...