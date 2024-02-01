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Доля повторных заемщиков у российских МФО составила 83,4% в IV квартале 2023 года

УрБК, Москва, 08.02.2024. По итогам IV квартала 2023 года доля повторных клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в России достигла 83,4% от общего их количества. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные онлайн-платформы Webbankir.

Издание отмечает, что другие участники отрасли в целом подтверждают тенденцию. К примеру, у МФК «МигКредит» по итогам 2023 года соотношение новых и повторных клиентов составило 37 к 63.

«Это связано с адаптацией риск-политики МФО к более жесткому регулированию отрасли. Сказывается и сокращение количества самих МФО при сохранении общего числа заемщиков», — пишет «Коммерсантъ», отмечая, что данный тренд сохранится и в 2024 году, так как привлекать повторных клиентов МФО обходится дешевле, и они более предсказуемы по модели поведения.
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