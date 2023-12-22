Доля досрочных погашений в сегменте микрозаймов в РФ достигла 67%

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Доля онлайн-займов в портфеле российских МФО выросла до 76% в III квартале 2023 года

Доля онлайн-займов у микрофинансовых организаций (МФО) в России выросла в III квартале 2023 года с 73% до 76% от общего ...

Доля онлайн-займов в портфеле российских МФО выросла до 76% в III квартале 2023 года

УрБК, Москва, 22.12.2023. Доля онлайн-займов у микрофинансовых организаций (МФО) в России выросла в III квартале 2023 ...

Доля досрочных погашений микрозаймов в РФ за I квартал превысила 36%

УрБК, Москва, 26.04.2023. Доля досрочных погашений среднесрочных микрозаймов в России за I квартал текущего года ...

Число досрочных погашений займов россиян во II квартале сократилось на 11%

Во II квартале этого года число досрочных погашений кредитов россиян сократилось на 11% — до 1,02 млн договоров. «За ...

Число досрочных погашений займов россиян во II квартале сократилось на 11%

УрБК, Москва, 06.08.2020. Во II квартале этого года число досрочных погашений кредитов россиян сократилось на 11% — до ...