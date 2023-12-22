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Вчера, 11:05

Доля досрочных погашений в сегменте микрозаймов в РФ достигла 67%

УрБК, Москва, 24.01.2024. В России 67% «займов до зарплаты» по итогам IV квартала 2023 года погашались досрочно. Это стало максимальным показателем с января-февраля 2022 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные экспертов финансовой онлайн-платформы Webbankir.

По данным гендиректора MoneyMan Александра Пустовита, в IV квартале относительно I квартала 2023 года доля займов, по которым было зафиксировано частичное или полное досрочное погашение, увеличилась на 6,5 процентного пункта.

Аналитики Webbankir связывают тренд на досрочное погашение микрозаймов со стабилизацией ситуации в экономике.

При этом, по данным экспертов платформы, такое поведение клиентов не повлияло на результаты микрофинансовых организаций. Прибыль, недополученная из-за повышения досрочных погашений, компенсируется большей собираемостью займов в целом.
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