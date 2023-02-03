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Вчера, 11:41

Доля досрочных погашений микрозаймов в РФ за I квартал превысила 36%

УрБК, Москва, 26.04.2023. Доля досрочных погашений среднесрочных микрозаймов в России за I квартал текущего года достигла 36,2%. Это максимум за шесть лет, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

При этом в I квартале 2022 года доля досрочно погашенных ссуд составляла 33,4%, 2021 года — 23,8%, 2020 — 20,2%.

По мнению аналитиков сервиса, в этом году рост объема досрочных погашений продолжится в связи с новыми регуляторными требованиями по максимальной процентной ставке — с 1 июля 2023 года она будет составлять 0,8%.

Уточняется, что среднесрочные потребительские ссуды — это займы на суммы в пределах 100 тыс. руб. сроком до шести месяцев.

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