Свердловская область вошла в топ-10 регионов по досрочному погашению ипотеки

Свердловская область вошла в топ-10 регионов страны по количеству досрочно погашенных ипотечных кредитов. Об этом сообщила пресс-служба банка «Дом.РФ».



Специалисты банка провели анализ ипотечного рынка и выявили регионы, лидирующие по доле досрочно погашенных ипотечных кредитов в 2024 году. Лидером по данному показателю стала Москва, где граждане досрочно погасили ипотечные кредиты на сумму 6,5 млрд рублей. На втором месте оказалась Московская область с показателем в 2 млрд руб. , на третьем — Санкт-Петербург (1,5 млрд руб. ), на четвертом — Краснодарский край (900 млн руб. ), а замыкает пятерку лидеров Тюменская область (750 млн руб. ). Шестое место заняла Новосибирская область с суммой досрочно погашенных ипотек в 700 млн руб.



Седьмое место в рейтинге заняла Свердловская область, где сумма досрочно погашенных ипотечных кредитов составила около 700 млн руб. Далее идут Республика Татарстан (500 млн руб.), Приморский край (450 млн руб.) и Ростовская область (400 млн руб.).



С начала года в банке было досрочно погашено порядка 50 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму почти 20 млрд руб., что составляет 4% от общего ипотечного портфеля.



Наиболее часто досрочное погашение осуществляется заемщиками, оформившими ипотечные кредиты по рыночным программам без государственной поддержки. Уровень досрочного погашения по таким программам составляет 10,6%, в то время как на вторичном рынке данный показатель достигает около 8%. Средний срок погашения ипотечных кредитов в банке составляет 13 лет.