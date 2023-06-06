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Санитарные врачи Свердловской области рекомендуют проявлять бдительность при употреблении сырых морепродуктов в жаркую погоду

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендует проявлять бдительность при употреблении в жаркую погоду морепродуктов или иных продуктов паназиатской кухни в сыром виде.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 2023 году из 2 тыс. 613 исследованных in vitro блюд паназиатской кухни 19,4% показали неудовлетворительные микробиологические результаты.

«В связи с этим гражданам рекомендуют не посещать заведения, где используется грязная посуда и разносы, вне холодильника хранятся скоропортящиеся продукты, а также нельзя вымыть руки. Кроме того, стоит обратить внимание на условия и длительность доставки блюд, внешний вид и маркировку продукции», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что в Свердловской области до конца недели дневные температуры поднимутся до 28 градусов выше нуля.
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