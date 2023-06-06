Санитарные врачи Свердловской области рекомендуют проявлять бдительность при употреблении сырых морепродуктов в жаркую погоду

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. Число заболевших острой кишечной инфекцией после употребления продуктов японской кухни ...23.05.2023 Свердловский Роспотребнадзор предупредил об опасности паназиатской кухни в жаркую погоду
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области призвало жителей региона к ...01.07.2019 Свердловский Роспотребнадзор предупредил об опасности паназиатской кухни в жаркую погоду
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области призвало жителей региона к ...03.07.2018 Свердловский Роспотребнадзор предупредил об опасности паназиатской кухни в жаркую погоду
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области призвало потребителей региона к ...28.06.2017 Жителям Среднего Урала рекомендуют быть внимательными при употреблении блюд «нетрадиционной» кухни летом
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендует жителям Среднего Урала ...