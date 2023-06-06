Санитарные врачи Свердловской области рекомендуют проявлять бдительность при употреблении сырых морепродуктов в жаркую погоду

Число отравившихся после употребления роллов от службы доставки «Ёбидоёби» в Екатеринбурге выросло до 22 человек

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. Число заболевших острой кишечной инфекцией после употребления продуктов японской кухни ...