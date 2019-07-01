Свердловский Роспотребнадзор предупредил об опасности паназиатской кухни в жаркую погоду

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области призвало жителей региона к бдительности при употреблении блюд паназиатской кухни в жаркую погоду.
Как сообщает пресс-служба ведомства, свердловчане часто предпочитают японскую, китайскую и вьетнамскую кухню. Однако при приготовлении таких блюд характерно использование рыбы, морепродуктов или иных продуктов животного происхождения в сыром виде.
«На сегодняшний день в Свердловской области работает 295 таких объектов. В отношении предприятий, участвующих в производстве и обороте блюд «нетрадиционной кухни», Управлением Роспотребнадзора проводятся контрольные (надзорные) и профилактические мероприятия», — говорится в сообщении.
За 2022 год специалисты провели проверку 2 тыс. 115 проб. Из них в 17,5% были получены неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям.
В связи с этим гражданам рекомендуют не посещать заведения, где используется грязная посуда и разносы, вне холодильника хранятся скоропортящиеся продукты, а также нельзя вымыть руки. Кроме того, стоит обратить внимание на условия и длительность доставки блюд, внешний вид и маркировку продукции.
Напомним, в Свердловской области с 24 по 29 мая ожидается аномально жаркая погода. В этот период спасатели рекомендуют по возможности оставаться дома.
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