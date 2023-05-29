В Екатеринбурге 13 клиентов доставки японских блюд «Ёбидоёби» заболели сальмонеллезом

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Екатеринбурге зарегистрировано 13 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди клиентов доставки блюд японской кухни «Ёбидоёби». Все заразившиеся в состоянии средней тяжести были госпитализированы в инфекционное отделение стационара в период со 2 по 4 июня, сообщает свердловское отделение Роспотребнадзора.
Заболевшие заказывали еду в пункте доставки на улице Щербакова, 20, которым владеет ИП Конькова И.В. Специалисты Роспотребнадзора при лабораторном исследовании установили, что возбудителем инфекции стала сальмонелла.
В самом заведении обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В их числе — несоблюдение требований хранения пищевой продукции, к поточности движения готовой продукции и сырья, отсутствие контроля температурно-влажностного режима, у части продукции нет маркировки и документации. Нарушается дезинфекционный режим, правила маркировки инвентаря, отсутствуют личные медицинские книжки у сотрудников заведения.
Для проведения лабораторных исследований взяты пробы пищи, сырья, воды, смывы, дезсредства, материал от персонала.
В отношении ИП Коньковой направлены предписания о приостановке реализации продукции и выполнении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Составлены протоколы о временной приостановке работы ресторана доставки и административном правонарушении. Материалы переданы в суд.
Добавим, что ранее Роспотребнадзор предупреждал об опасности употребления паназиатской кухни в жаркую погоду. Также случаи отравления после посещения ресторана японской кухни зарегистрированы в Тавде.
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