В Тавде наблюдается вспышка острой кишечной инфекции среди посетителей ресторана японской кухни «Хотей»

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Ирбитский отдел Управления Роспотребнадзора начал расследование в связи со вспышкой заболевания острой кишечной инфекцией. Ее выявили у пятерых посетителей ресторана японской кухни «Хотей» в Тавде, сообщается на сайте ведомства.
Специалисты проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. Для проведения лабораторных исследований берутся пробы пищи, сырья, воды, смывы, материал от персонала. Работа ресторана приостановлена.
Добавим, что ранее региональное Управление Роспотребнадзор предупредило об опасности паназиатской кухни в жаркую погоду.
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