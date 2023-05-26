Число пострадавших от вспышки кишечной инфекции в ресторане японской кухни в Тавде выросло до 24 человек

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Число случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди сотрудников и клиентов ресторана японской кухни «Хотей» в Тавде выросло до 24 человек: 23 посетителя и один работник. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Ирбитский отдел ведомства продолжает расследование этого инцидента. У семи человек лабораторно определен возбудитель инфекции — сальмонелла. Продолжается изучение проб пищи, сырья, воды, смывов, материала от персонала.
В ресторане обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм: неудовлетворительное санитарное состояние холодильного оборудования, нарушение поточности (разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранятся совместно), отсутствие контроля за температурным режимом в холодильной камере, неудовлетворительное санитарное состояние разделочного инвентаря для приготовления блюд, допуск к работе сотрудников без данных медицинского осмотра.
Работа заведения приостановлена. Выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая обследование сотрудников ресторана и выполнение заключительной дезинфекции.
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Ирбитский отдел Управления Роспотребнадзора начал расследование в связи со вспышкой ...19.01.2023 Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о временном закрытии закусочной «У Аро» в Екатеринбурге из-за отравления посетителей
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Свердловский Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о ...25.04.2017 В УрФУ приостановлена работа столовой из-за заболевания студентов острой кишечной инфекцией
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2017. С 18 по 25 апреля в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступила ...06.02.2017 В Екатеринбурге закрыли «Студию суши» из-за острой кишечной инфекции
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...06.07.2012 Владелец сети ресторанов японской кухни «Сушкоф» оштрафован за нарушение санитарно-эпидемиологических требований
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2012. Владелец сети ресторанов японской кухни «Сушкоф» оштрафован за нарушение ...