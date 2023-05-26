УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:03

Число пострадавших от вспышки кишечной инфекции в ресторане японской кухни в Тавде выросло до 24 человек

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Число случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди сотрудников и клиентов ресторана японской кухни «Хотей» в Тавде выросло до 24 человек: 23 посетителя и один работник. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ирбитский отдел ведомства продолжает расследование этого инцидента. У семи человек лабораторно определен возбудитель инфекции — сальмонелла. Продолжается изучение проб пищи, сырья, воды, смывов, материала от персонала.

В ресторане обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм: неудовлетворительное санитарное состояние холодильного оборудования, нарушение поточности (разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранятся совместно), отсутствие контроля за температурным режимом в холодильной камере, неудовлетворительное санитарное состояние разделочного инвентаря для приготовления блюд, допуск к работе сотрудников без данных медицинского осмотра.

Работа заведения приостановлена. Выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая обследование сотрудников ресторана и выполнение заключительной дезинфекции.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.05.2023 В Тавде наблюдается вспышка острой кишечной инфекции среди посетителей ресторана японской кухни «Хотей»

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. Ирбитский отдел Управления Роспотребнадзора начал расследование в связи со вспышкой ...

19.01.2023 Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о временном закрытии закусочной «У Аро» в Екатеринбурге из-за отравления посетителей

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Свердловский Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о ...

25.04.2017 В УрФУ приостановлена работа столовой из-за заболевания студентов острой кишечной инфекцией

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2017. С 18 по 25 апреля в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступила ...

06.02.2017 В Екатеринбурге закрыли «Студию суши» из-за острой кишечной инфекции

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...

06.07.2012 Владелец сети ресторанов японской кухни «Сушкоф» оштрафован за нарушение санитарно-эпидемиологических требований

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2012. Владелец сети ресторанов японской кухни «Сушкоф» оштрафован за нарушение ...

Популярные новости
05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах05.05.2023Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству временного проезда в квартале № 17
Архив новостей
Май 2023 (612)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18