Число пострадавших от вспышки кишечной инфекции в ресторане японской кухни в Тавде выросло до 24 человек

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Число случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди сотрудников и клиентов ресторана японской кухни «Хотей» в Тавде выросло до 24 человек: 23 посетителя и один работник. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Ирбитский отдел ведомства продолжает расследование этого инцидента. У семи человек лабораторно определен возбудитель инфекции — сальмонелла. Продолжается изучение проб пищи, сырья, воды, смывов, материала от персонала.



В ресторане обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм: неудовлетворительное санитарное состояние холодильного оборудования, нарушение поточности (разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранятся совместно), отсутствие контроля за температурным режимом в холодильной камере, неудовлетворительное санитарное состояние разделочного инвентаря для приготовления блюд, допуск к работе сотрудников без данных медицинского осмотра.



Работа заведения приостановлена. Выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая обследование сотрудников ресторана и выполнение заключительной дезинфекции.