Число отравившихся после употребления роллов от службы доставки «Ёбидоёби» в Екатеринбурге выросло до 22 человек

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. Число заболевших острой кишечной инфекцией после употребления продуктов японской кухни от службы доставки «Ёбидоёби» в Екатеринбурге выросло до 22 человек. Вечером 5 июня таких случаев было 13.
В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области уточнили, что точка общепита по адресу Щербакова, 20, где заказывали еду заболевшие, закрыта. Ведется эпидемическое расследование, установлено, что возбудителем инфекции стала сальмонелла.
Документы переданы в суд. Дело будет рассмотрено 9 июня.
Добавим, что ранее Роспотребнадзор предупреждал об опасности употребления паназиатской кухни в жаркую погоду.
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