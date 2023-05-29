Число отравившихся после употребления роллов от службы доставки «Ёбидоёби» в Екатеринбурге выросло до 22 человек

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. Число заболевших острой кишечной инфекцией после употребления продуктов японской кухни от службы доставки «Ёбидоёби» в Екатеринбурге выросло до 22 человек. Вечером 5 июня таких случаев было 13.



В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области уточнили, что точка общепита по адресу Щербакова, 20, где заказывали еду заболевшие, закрыта. Ведется эпидемическое расследование, установлено, что возбудителем инфекции стала сальмонелла.



Документы переданы в суд. Дело будет рассмотрено 9 июня.



Добавим, что ранее Роспотребнадзор предупреждал об опасности употребления паназиатской кухни в жаркую погоду.