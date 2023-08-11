Ежемесячные выплаты педагогам в свердловских малых городах увеличены до 10 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. Губернатор Свердловской области поднял ежегодные выплаты студентам-медикам, которые ...08.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал новые меры поддержки сельских медиков
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона ...28.04.2020 Единовременные выплаты для самозанятых в Свердловской области рассчитаны на 12 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2020. Бюджетных средств на единовременные выплаты для самозанятых в Свердловской области в ...12.03.2020 Пособие на детей от 3 до 7 лет будут получать более 55 тыс. свердловских семей
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2020. Новое пособие на детей от 3 до 7 лет будут получать более 55,5 тыс. свердловских семей. ...03.05.2011 Более 3 тысяч свердловских ветеранов получили квартиры
3,1 тысячи свердловских ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в новом жилье, уже получили в 2011 году ...