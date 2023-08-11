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Ежемесячные выплаты педагогам в свердловских малых городах увеличены до 10 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Ежемесячные выплаты классным руководителям и кураторам студенческих групп, работающим в населенных пунктах Среднего Урала с численностью населения менее 100 тыс. человек, увеличены с 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики региона.

«На территории Свердловской области 68 таких муниципальных образований. Повышенные выплаты будут получать кураторы 15,4 тыс. школьных классов и 1,5 тыс. студенческих групп. Для всех них мы сохраним все остальные доплаты и надбавки к заработной плате за счет средств регионального бюджета», — рассказала первый заместитель свердловского министра образования и молодежной политики Нина Журавлева.

Кроме этого, учителя в селах и малых городах имеют право на компенсацию оплаты ЖКУ, на пособие в размере 1 млн руб. на обзаведение хозяйством. Педагоги, работающие в муниципалитетах с населением менее 40 тыс. человек, имеют право на социальные выплаты на строительство или приобретение жилья.
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