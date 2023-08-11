Ежемесячные выплаты педагогам в свердловских малых городах увеличены до 10 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2020. Бюджетных средств на единовременные выплаты для самозанятых в Свердловской области в ...

Единовременные выплаты для самозанятых в Свердловской области рассчитаны на 12 тыс. человек

Пособие на детей от 3 до 7 лет будут получать более 55 тыс. свердловских семей

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2020. Новое пособие на детей от 3 до 7 лет будут получать более 55,5 тыс. свердловских семей. ...