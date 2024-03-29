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Российский рынок косметологии достиг оборота в 269 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Москва, 18.04.2024. Оборот рынка косметологических услуг в 2023 году увеличился до 269 млрд руб. (на 8,6% год к году), что является максимальным показателем за последние пять лет. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на отчет маркетингового агентства BusinesStat.

«Рост рынка в 2023 году подтверждают опрошенные «Ведомостями» участники рынка. В среднем, в 2023 году был зафиксирован прирост посещаемости на 10% по сравнению с 2022 годом», — пишет издание.

Так, в ГК «Медси» (принадлежит АФК «Система») спрос на услуги косметологии вырос на 26% за год. В Институте красоты на Арбате (входит в группу «Моситалмед») повышение составило 19% по количеству оказанных услуг и 21% по выручке год к году, добавляют «Ведомости».
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