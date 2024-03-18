УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:01

В конкурсе «Предприниматель года» в Екатеринбурге примут участие 146 уральских бизнесменов

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В конкурсе «Предприниматель года города Екатеринбурга» примут участие 146 уральских бизнесменов. Победители станут известны 29 мая, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Из 352 конкурсных заявок было выбрано 146 компаний. Конкурсанты распределись по номинациям следующим образом: бизнес в сфере услуг — 32% заявок, производственный бизнес — 20%, horeca-отели — 10%, самозанятость — 9%, торговое предприятие, прорыв года и строительный бизнес — 6%, horeca-кафе, рестораны — 5%, IT-бизнес — 4%.

Также одно из предприятий получит народную премию. Победителя в этой номинации определят жители уральской столицы с 1 по 16 мая.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.03.2024 В Екатеринбурге открылся прием заявок на конкурс «Предприниматель года»

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В столице Среднего Урала начался прием заявок для участия в конкурсе «Предприниматель ...

25.05.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наградил победителей конкурса «Предприниматель года»

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В столице Урала состоялось награждение победителей конкурса «Предприниматель года ...

29.03.2022 Власти Екатеринбурга проводят конкурс на звание лучшего предпринимателя города

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. В столице Урала продолжается конкурс «Лучший предприниматель Екатеринбурга 2021 года». ...

14.06.2017 Бортовой журнал «Уральских авиалиний» Jet Set признан лучшим СМИ в специальной номинации

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2017. Редакция бортового издания «Уральских авиалиний» Jet Set приняла участие в I ...

16.03.2010 ОАО «Промсвязьбанк» и «Опора России» подвели итоги конкурса предпринимателей «Деньги молодым»

УрБК, Москва, 16.03.2010. ОАО «Промсвязьбанк» и Общероссийская общественная организация малого и среднего ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов22.03.2024Дмитрий Скрипник: Мы работаем для людей20.03.2024Наивный Брейгель22.03.2024Коллекционеры, финисаж для императрицы, наивные котики
Архив новостей
Апрель 2024 (467)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18