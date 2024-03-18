В конкурсе «Предприниматель года» в Екатеринбурге примут участие 146 уральских бизнесменов

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В конкурсе «Предприниматель года города Екатеринбурга» примут участие 146 уральских бизнесменов. Победители станут известны 29 мая, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Из 352 конкурсных заявок было выбрано 146 компаний. Конкурсанты распределись по номинациям следующим образом: бизнес в сфере услуг — 32% заявок, производственный бизнес — 20%, horeca-отели — 10%, самозанятость — 9%, торговое предприятие, прорыв года и строительный бизнес — 6%, horeca-кафе, рестораны — 5%, IT-бизнес — 4%.



Также одно из предприятий получит народную премию. Победителя в этой номинации определят жители уральской столицы с 1 по 16 мая.