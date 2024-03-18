В конкурсе «Предприниматель года» в Екатеринбурге примут участие 146 уральских бизнесменов

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В столице Среднего Урала начался прием заявок для участия в конкурсе «Предприниматель ...25.05.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наградил победителей конкурса «Предприниматель года»
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В столице Урала состоялось награждение победителей конкурса «Предприниматель года ...29.03.2022 Власти Екатеринбурга проводят конкурс на звание лучшего предпринимателя города
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. В столице Урала продолжается конкурс «Лучший предприниматель Екатеринбурга 2021 года». ...14.06.2017 Бортовой журнал «Уральских авиалиний» Jet Set признан лучшим СМИ в специальной номинации
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2017. Редакция бортового издания «Уральских авиалиний» Jet Set приняла участие в I ...16.03.2010 ОАО «Промсвязьбанк» и «Опора России» подвели итоги конкурса предпринимателей «Деньги молодым»
УрБК, Москва, 16.03.2010. ОАО «Промсвязьбанк» и Общероссийская общественная организация малого и среднего ...