УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выступил партнером конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга». На финальной церемонии проекта, которая состоялась 3 июня в «Синара Центре», президент УБРиР Алексей Долгов принял участие в награждении победителей в номинации «Торговое предприятие», сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.
Так, дополнительным бонусом для ИП Зинчук (сеть магазинов «Мир ткани») стал набор специальных предложений от УБРиР. Среди них возможность полгода бесплатно пользоваться пакетом услуг «Бизнес-класс», который оптимален для развивающихся компаний с большим количеством контрагентов и штатом сотрудников, которым нужно выплачивать зарплаты.
В пакет входят 50 платежей в другой банк, в том числе через Систему быстрых платежей (платежи B2B), переводы самозанятым в УБРиР, переводы до 800 тыс. руб. физлицам, бизнес-карта с приветственным кешбэком до 100% и многое другое.
Президент УБРиР Алексей Долгов рассказал, что за лидером в номинации «Торговое предприятие» навсегда закреплены особые условия по эквайрингу от УБРиР: онлайн-зачисление средств при оплате банковской картой за 0 руб. и отсутствие комиссии за платежи через СБП по QR-коду. Кроме того, с компании не будет взиматься комиссия за использование POS-терминалов.
«Исторически основу клиентской базы УБРиР составляют торговые предприятия, поэтому мы выбрали именно эту номинацию для вручения приза. Банк сегодня предлагает несколько тарифных планов по торговому и интернет-эквайрингу, разработанных с учетом специфики ведения бизнеса конкретного предприятия — например, супермаркета, бистро, службы доставки, магазина готовой еды», — сообщил А. Долгов.
Отметим, что конкурс «Предприниматель года» прошел в Екатеринбурге во второй раз. Победители в этом году были определены в 10 номинациях: «Производственный бизнес», «Бизнес в сфере услуг», «Торговое предприятие», «Строительный бизнес», «Прорыв года», «HORECA: отели», «HORECA: кафе, рестораны», «ИТ-бизнес», «Самозанятость», а также «Народный выбор».
Главным организатором проекта выступает администрация Екатеринбурга при поддержке Уральской торгово-промышленной палаты, «Деловой России», «Опоры России», Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.
В этом году количество заявок возросло до 352, 142 из которых попали
в финал. Наибольшее их число было зафиксировано в номинации «Бизнес в сфере услуг», на втором месте «Производственный бизнес».
«Малый и средний бизнес вносит существенный вклад в динамичное развитие современного Екатеринбурга. Создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами — все это результат, в том числе предпринимательской деятельности.», — написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале.