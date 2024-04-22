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Вчера, 13:05

УБРиР представит свои бизнес-сервисы на форуме ФИНМАРКЕТ-2024

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. Директор департамента корпоративного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Альберт Сынгизов представит на всероссийском мультиформатном финансовом форуме ФИНМАРКЕТ-2024 сервисы для бизнеса, имеющиеся у УБРиР, сообщает пресс-служба банка.

Форум пройдет 15-16 мая в Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и креативном кластере «Домна». Партнерами мероприятия выступят УБРиР, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга.

Доклад А. Сынгизов прочитает 15 мая в рамках секции «Где взять деньги для бизнеса». «Многие привыкли обращаться в кредитную организацию исключительно за финансовыми услугами, но сегодня банк помогает предпринимателям решать широкий спектр управленческих задач по принципу «одного окна». Среди таких возможностей, например, сервис проверки контрагентов, который анализирует благонадежность юридического лица по нескольким десяткам критериев. В результате клиент в режиме реального времени получает возможность оценить состояние бизнеса своего контрагента по двум шкалам прямо в интернет-банке. В целом мы видим, что подобные продукты пользуются все большим спросом — до 40% предпринимателей, открывающих у нас расчетные счета, становятся активными пользователями нефинансовых сервисов», — отметил эксперт.

Посетители мероприятия смогут получить информацию о продуктах и услугах для предпринимателей, предложениях по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию и сервисам, которые позволяют не тратить время на рутинные задачи, а также поучаствовать в розыгрыше пакета услуг «Бизнес-класс».

«Победитель сможет шесть месяцев бесплатно пользоваться расчетно-кассовым обслуживанием УБРиР. Пакет услуг «Бизнес-класс» оптимален для развивающихся компаний с большим количеством контрагентов и штатом сотрудников, которым нужно выплачивать зарплаты. В пакет входит бизнес-карта с приветственным кешбэком до 100%», — уточнили в пресс-службе банка.
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