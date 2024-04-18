В Екатеринбурге в третий раз выбрали победителей конкурса «Предприниматель года»

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В конкурсе «Предприниматель года города Екатеринбурга» примут участие 146 уральских ...18.03.2024 В Екатеринбурге открылся прием заявок на конкурс «Предприниматель года»
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В столице Среднего Урала начался прием заявок для участия в конкурсе «Предприниматель ...23.11.2023 В Екатеринбурге стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление для предприятий города
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал старт украшению города в честь Нового года и ...25.05.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наградил победителей конкурса «Предприниматель года»
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В столице Урала состоялось награждение победителей конкурса «Предприниматель года ...16.03.2010 ОАО «Промсвязьбанк» и «Опора России» подвели итоги конкурса предпринимателей «Деньги молодым»
УрБК, Москва, 16.03.2010. ОАО «Промсвязьбанк» и Общероссийская общественная организация малого и среднего ...