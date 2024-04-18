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В Екатеринбурге в третий раз выбрали победителей конкурса «Предприниматель года»

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В Екатеринбурге наградили победителей конкурса «Предприниматель года». Мероприятие прошло в столице Урала уже в третий раз, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс проводится при официальной поддержке главы Екатеринбурга Алексея Орлова, а также лидеров основных бизнес-объединений Урала. Оператором конкурса является некоммерческая организация Фонд «Екатеринбургский центр развития предпринимательства». В этом году количество заявок возросло до 352, 142 из которых попали в финал. Наибольшее количество заявок было в номинации «Бизнес в сфере услуг», на втором месте «Производственный бизнес».

«Малый и средний бизнес вносит существенный вклад в динамичное развитие современного Екатеринбурга. Создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами — все это результат, в том числе предпринимательской деятельности. Выросла и социальная ответственность бизнеса. Многие компании и предприниматели по мере возможности участвуют в благотворительных и общественных проектах, инициируют спортивные, культурные и образовательные акции», — написал градоначальник Алексей Орлов в личном Telegram-канале.

Всем конкурсантам были вручены подарки, благодарственные письма администрации города Екатеринбурга и специальные призы от партнеров конкурса.
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