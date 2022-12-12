Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наградил победителей конкурса «Предприниматель года»

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В столице Урала состоялось награждение победителей конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга». Заявки на участие в состязании подали 327 малых предприятий и самозанятых, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«Малый бизнес является важным фактором социально-экономического благополучия. Наполнение бюджета, создание новых рабочих мест, а также обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами — все это составляющие вашего участия в динамичном развитии современного Екатеринбурга», — заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.



Конкурс прошел под эгидой 300-летия уральской столицы. В финал вышли 111 претендентов. В итоге были определены победители в 12 номинациях: бизнес в сфере услуг, производственный бизнес, стартап, IT-бизнес, торговое предприятие, самозанятость, строительный бизнес, horeca, инновационное предприятие, интернет-торговля, прорыв года, торговое предприятие.



Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил победителям памятные призы. Он также отметил, что проведение конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга» позволит распространить передовой опыт, который накоплен представителями малого бизнеса за прошедшие годы.