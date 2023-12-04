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Вчера, 17:42

В Екатеринбурге открылся прием заявок на конкурс «Предприниматель года»

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В столице Среднего Урала начался прием заявок для участия в конкурсе «Предприниматель года». Об этом рассказали директор департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга Евгений Копелян и директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников на пресс-конференции в уральской столице.

Для участия необходимо заполнить анкету на сайте конкурса до 13 апреля 2024 года. Итоги будут подведены в рамках Недели предпринимательства — 29 мая 2024 года. Участвовать могут юридические лица, ИП и самозанятые граждане.

Победители будут выбраны в 10 номинациях: «Производственный бизнес», «Бизнес в сфере услуг», «Торговое предприятие», «Прорыв года», «Строительный бизнес», «Самозанятость», «IT-бизнес», «HORECA: отели» и «HORECA: рестораны и кафе», а также «Народный выбор».
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