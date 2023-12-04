В Екатеринбурге открылся прием заявок на конкурс «Предприниматель года»

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. В Екатеринбурге начался прием заявок на V Областной конкурс им. П.А. Столыпина «Лучший ...25.05.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов наградил победителей конкурса «Предприниматель года»
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В столице Урала состоялось награждение победителей конкурса «Предприниматель года ...29.03.2022 Власти Екатеринбурга проводят конкурс на звание лучшего предпринимателя города
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. В столице Урала продолжается конкурс «Лучший предприниматель Екатеринбурга 2021 года». ...18.07.2011 В Волгограде завершен конкурс «Лучший молодой предприниматель», партнером которого выступило ОАО «СКБ-банк»
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2011. В Волгограде подведены итоги конкурса «Лучший молодой предприниматель», партнером ...31.08.2010 Вручение премии «Шеф года 2010» пройдет в Екатеринбурге 18 октября 2010 года
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2010. До завершения приема заявок на получение «бизнес-Оскара» — премии «Шеф года 2010» в ...