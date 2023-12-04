В Екатеринбурге открылся прием заявок на конкурс «Предприниматель года»

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. В Екатеринбурге начался прием заявок на V Областной конкурс им. П.А. Столыпина «Лучший ...

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В столице Урала состоялось награждение победителей конкурса «Предприниматель года ...

В Волгограде завершен конкурс «Лучший молодой предприниматель», партнером которого выступило ОАО «СКБ-банк»

Вручение премии «Шеф года 2010» пройдет в Екатеринбурге 18 октября 2010 года

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2010. До завершения приема заявок на получение «бизнес-Оскара» — премии «Шеф года 2010» в ...