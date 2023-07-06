Свердловский губернатор Евгений Куйвашев освободил получателей региональных премий от уплаты налога на такой вид дохода

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Ряд предприятий Свердловской области будут на три года освобождены от уплаты налога на ...30.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил действие льготы на имущественный налог для аэропорта Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил постановление о продлении на ...02.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присудил премии за лучшие разработки в области IT
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присудил премии за лучшие IT-проекты — ...21.01.2014 Власти Свердловской области выделили 1 млн рублей на премии выдающимся ученым
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2014. Правительство Свердловской области на заседании 21 января приняло постановление об ...17.04.2013 Размер губернаторских премий молодым ученым вырастет до 200 тысяч рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2013. Премии губернатора молодым ученым увеличены в 2 раза, со 100 до 200 тыс. руб. Глава ...