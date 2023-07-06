Свердловский губернатор Евгений Куйвашев освободил получателей региональных премий от уплаты налога на такой вид дохода

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев освободил победителей соревнований, конкурсов и других мероприятий, которые финансируются за счет средств областного бюджета, от уплаты налога на премии. Полный перечень соревнований и конкурсов, на которые распространится новая мера поддержки, одобрен на заседании правительства 18 апреля, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.Так, ежегодно в Свердловской области порядка 100 человек получают финансовое поощрение за успехи в сфере образования, науки, информатизации, развития гражданского общества, других общественно важных направлений. Ранее при получении гранта, премии или приза стоимостью свыше 4 тыс. руб. физлица должны были заплатить налог на доход в размере 13%.С 1 января 2024 года получатели премий спортивных состязаний «Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», «Игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», а также премий губернатора Свердловской области в сфере здравоохранения и премии имени Дмитрия Дегтярева освобождены от обязанности уплаты подоходного налога с этих поступлений.