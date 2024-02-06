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На ЕВРАЗ ЗСМК для обучения сотрудников используют технологии дополненной реальности

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. На ЕВРАЗ ЗСМК для обучения сотрудников используют технологии дополненной реальности. В обучающие программы внедряются инновационные цифровые решения, которые повышают эффективность процессов, способствуют снижению затрат и помогают в развитии специалистов, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Так, в среднесортном цехе комбината протестировали возможности технологии дополненной реальности и цифрового продукта отечественной разработки «Удаленный эксперт». С помощью AR-очков специалисты создали обучающие видеоинструкции по запуску вязальных машин. Специальное программное обеспечение позволяет сотрудникам научиться дистанционно управлять оборудованием с максимальным эффектом погружения в безопасной обстановке.

«Мы активно развиваем производственные процессы, совершенствуем технологии и оборудование. Чтобы эффективно управлять ими, сотрудники должны повышать квалификацию. В этом нам помогают цифровые системы. Будем и дальше внедрять их в обучение и развитие сотрудников», — отметил операционный директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Головатенко.

Стоит добавить, что продукт «Удаленный эксперт» применяют для наладки оборудования. С помощью видео-конференц-связи эксперты могут участвовать в процессе из любой географической точки, общаться с исполнителем работ, видеть его действия в реальном времени и оперативно давать рекомендации. AR-технология применима и в наставничестве. В дальнейшем опыт среднесортного цеха будут использовать для обучения сотрудников и наладки оборудования и в других подразделениях ЕВРАЗ ЗСМК.

Отметим, что за последние три года на развитие и обучение сотрудников компания направила свыше 600 млн руб. За последние два года на комбинате реализовали почти 200 цифровых проектов. Общий экономический эффект при этом составил более 6 млрд руб.
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