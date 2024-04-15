В выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» примут участие 10 свердловских малых предприятий

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет с ...02.02.2024 Правительство Свердловской области начало отбор заявок на участие в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. До 1 марта 2024 года свердловские компании смогут подать заявку на присутствие на ...25.04.2023 Свердловскую область на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте представляют более 50 предприятий
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая открылась сегодня в Ташкенте, ...28.04.2022 Стенд Свердловской области на выставке «Иннопром. Центральная Азия» посетили более 5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Стенд Свердловской области, подготовленный на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в ...25.04.2022 ММК принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в столице Узбекистана
УрБК, Магнитогорск, 25.04.2022. Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в Международной промышленной ...