В выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» примут участие 10 свердловских малых предприятий

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В состав бизнес-миссии Свердловской области для участия в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет с 22 по 24 апреля 2024 года в Ташкенте (Узбекистан), вошли 10 уральских предприятий малого бизнеса. Это стало возможным благодаря содействию Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), сообщает департамент информполитики региона.



«Узбекистан для нас — один из ключевых внешнеэкономических партнеров. Предприятия и организации республики заинтересованы в сотрудничестве с уральским бизнесом по ряду направлений: металлургия и энергетика, химическая и текстильная отрасли, строительство и «умные» решения в этой сфере, машиностроение и многое другое», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.



Делегаты смогут посетить предприятия в Узбекистане, провести переговоры с потенциальными партнерами, встретиться с представителями профильных министерств и ведомств республики, а также принять участие в деловой программе выставки.



«Для всех предприятий Центр поддержки экспорта СОФПП провел целевой подбор потенциальных партнеров, составил индивидуальную программу переговоров. Фондом организована логистика в рамках деловой программы и все необходимые составляющие переговорного процесса. Затраты на эту часть визита фонд берет на себя», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.



Всего на международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» свою продукцию представят свыше 60 свердловских компаний.