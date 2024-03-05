Рейсы между Екатеринбургом и Дубаем отменены из-за ливней в ОАЭ

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению прямых регулярных рейсов по ...29.10.2012 Десятки российских туристов задерживаются в Дубае из-за поломки самолета
Несколько десятков россиян с пятницы не могут вылететь из Дубая (ОАЭ) из-за поломки самолета авиакомпании Rusair, ...26.05.2011 Прилет отмененного накануне рейса Дубай — Екатеринбург компании Flydubai запланирован на 14:20
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2011. Прилет отмененного накануне рейса Дубай — Екатеринбург компании Flydubai запланирован ...28.12.2010 В Кольцово вновь отменены рейсы авиакомпании Dexter
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2010. В екатеринбургском аэропорту Кольцово вновь отменены рейсы авиакомпании Dexter. В ...27.12.2010 Авиакомпания Dexter продолжает отменять рейсы из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2010. Авиакомпания Dexter, лишь недавно начавшая перелеты из екатеринбургского аэропорта ...