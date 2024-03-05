Рейсы между Екатеринбургом и Дубаем отменены из-за ливней в ОАЭ

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению прямых регулярных рейсов по ...

«Уральские авиалинии» с 6 апреля начнут выполнять субботние рейсы по маршруту Сочи — Дубай — Сочи

Десятки российских туристов задерживаются в Дубае из-за поломки самолета

Несколько десятков россиян с пятницы не могут вылететь из Дубая (ОАЭ) из-за поломки самолета авиакомпании Rusair, ...