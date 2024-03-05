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Вчера, 10:04

Рейсы между Екатеринбургом и Дубаем отменены из-за ливней в ОАЭ

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. Рейсы FZ-979 (Дубай — Екатеринбург, должен был вылететь из Дубая 16 апреля в 19.40) и FZ-980 (Екатеринбург — Дубай, должен был приземлиться в Дубае 17 апреля в 06.55) авиакомпании FlyDubai были отменены. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Ранее РИА «Новости» писали, что аэропорт в Дубае прекратил прием и отправку бортов из-за проливных дождей. «В общей сложности отложены рейсы около 2,5 тыс. пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России», — цитирует агентство главу Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
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