«Уральские авиалинии» перенесут часть рейсов из Дубая в Шарджу из-за ремонта взлетно-посадочной полосы

УрБК, Челябинск, 14.12.2021. Уральская транспортная прокуратура проверит аэропорт Челябинска по факту выкатывания ...01.09.2020 При реконструкции челябинского аэропорта Баландино повредили огни взлетно-посадочной полосы
УрБК, Челябинск, 01.09.2020. Уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за сбоев в работе светосигнального ...15.06.2017 Аэропорт Кольцово два часа не принимал рейсы из-за инцидента на взлетной полосе
УрБК, Москва, 15.06.2017. В Екатеринбурге аэропорт Кольцово вернулся к работе в штатном режиме после инцидента на ...27.12.2016 В аэропорту Гоа самолет cо 154 пассажирами выехал за пределы взлетно-посадочной полосы
В аэропорту Даболим в Гоа во время подготовки ко взлету самолет авиакомпании Jet Airways выкатился за пределы ...01.06.2009 Генеральный директор ОАО «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов: Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Кольцово позволит увеличить количество рейсов из аэропорта
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2009. Сегодня с реконструированной взлетно-посадочной полосы аэропорта Кольцово взлетел ...