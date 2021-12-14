«Уральские авиалинии» перенесут часть рейсов из Дубая в Шарджу из-за ремонта взлетно-посадочной полосы

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. «Уральские авиалинии» в апреле перенесут часть рейсов из Дубая в Шарджу из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба авиакомпании.



«С 7 по 24 апреля 2025 года в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы в аэропорту Дубая Аль-Мактум (DWC), будут изменены аэропорты прилета-вылета в/из ОАЭ», — говорится в сообщении.



С понедельника по четверг рейсы (U6-769/U6-770; U6-757/U6-758) будут выполняться в/из аэропорта Шарджа (SHJ).



С пятницы по воскресенье (U6-737/U6-738; U6-797/U6-798) — в/из аэропорта Дубая Аль-Мактум (DWC).



«Если вы уже купили билет, пожалуйста, следите за сообщениями об изменении аэропортов прилета-вылета (будут отправляться по указанным при бронировании контактам)», — отмечают представители авиакомпании.