«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы в ОАЭ из Екатеринбурга и Москвы

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. «Уральские авиалинии» с 16 декабря запускают рейсы из Екатеринбурга в Дубай (ОАЭ) со ...28.10.2019 «Уральские авиалинии» перешли на зимнее расписание
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» перешли на зимнее расписание, которое будет ...15.01.2013 Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» открывает рейсы из Екатеринбурга в Киев
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2013. Новая для аэропорта «Кольцово» авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» с 1 ...28.11.2011 «Уральские авиалинии» начинают летать из Челябинска в Москву
ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает еще один регулярный рейс из аэропорта Челябинска. С 5 декабря ...28.11.2011 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает ежедневные рейсы из Челябинска в Москву
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2011. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает еще один регулярный рейс из аэропорта ...