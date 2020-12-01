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Вчера, 15:45

«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы в ОАЭ из Екатеринбурга и Москвы

УрБК, Москва, 20.12.2023. С 27 декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет прямые рейсы из Москвы (аэропорт Домодедово) в Дубай (аэропорт Аль-Мактум). А с 29 декабря воздушное сообщение будет выполняться из аэропорта Кольцово (Екатеринбург).

Стоимость билета из Москвы составит от 10 тыс. 220 руб., из Екатеринбурга — от 23 тыс. 170 руб. «Из а/п Кольцово в а/п Аль-Мактум (Дубай) с 29 декабря по 14 января, кроме 31.12, 04.01 и 12.01. С 17 января по 19 февраля рейсы будут выполняться трижды в неделю, с 19 февраля — ежедневно», — уточнили даты рейсов в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Билеты уже в продаже. Их количество ограничено.
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