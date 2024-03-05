УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:46

«Уральские авиалинии» возобновляют прямые рейсы в ОАЭ из Екатеринбурга, Москвы и Сочи

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет прямые рейсы в Дубай (ОАЭ) из Екатеринбурга, Москвы и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Из Екатеринбурга прямые рейсы в ОАЭ начнут отправлять с 1 октября. Чуть раньше будет запущено прямое авиасообщение с Дубаем из Сочи (с 24 сентября) и из Москвы (с 26 сентября).

Из других городов маршрутной сети «Уральских авиалиний» можно будет улететь с пересадкой — тоже в Екатеринбурге, Москве и Сочи.
