Турпоток из Китая в РФ может вырасти на 10-15% в 2024 году

Материалы по теме

Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году

УрБК, Москва, 23.01.2024. Часть китайских автопроизводителей может покинуть российский рынок в 2024 году, пишет ...

Стоимость летнего отдыха россиян за год выросла на 9-10%

Цены летнего отдыха для россиян в среднем выросли на 9-10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ...

Стоимость летнего отдыха россиян за год выросла на 9-10%

УрБК, Москва, 14.08.2019. Цены летнего отдыха для россиян в среднем выросли на 9-10% по сравнению с прошлым годом. Об ...

АТОР ожидает увеличения на 10% въездного турпотока в Россию по итогам 2016 года

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2016. По предварительным оценкам, объем въездного турпотока в Россию по итогам 2016 года ...

АТОР: летом поток российских туристов за границу сократился на 25-30%

УрБК, Москва, 06.08.2015. Летом поток российских туристов за границу снизился на 25-30% по сравнению с аналогичным ...