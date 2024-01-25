Турпоток из Китая в РФ может вырасти на 10-15% в 2024 году

УрБК, Москва, 23.01.2024. Часть китайских автопроизводителей может покинуть российский рынок в 2024 году, пишет ...14.08.2019 Стоимость летнего отдыха россиян за год выросла на 9-10%
Цены летнего отдыха для россиян в среднем выросли на 9-10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ...14.08.2019 Стоимость летнего отдыха россиян за год выросла на 9-10%
УрБК, Москва, 14.08.2019. Цены летнего отдыха для россиян в среднем выросли на 9-10% по сравнению с прошлым годом. Об ...09.12.2016 АТОР ожидает увеличения на 10% въездного турпотока в Россию по итогам 2016 года
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2016. По предварительным оценкам, объем въездного турпотока в Россию по итогам 2016 года ...06.08.2015 АТОР: летом поток российских туристов за границу сократился на 25-30%
УрБК, Москва, 06.08.2015. Летом поток российских туристов за границу снизился на 25-30% по сравнению с аналогичным ...