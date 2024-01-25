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25.01.2024

Турпоток из Китая в РФ может вырасти на 10-15% в 2024 году

УрБК, Москва, 25.01.2024. Туристический поток из КНР в РФ в 2024 году может увеличиться на 10-15% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

«Предполагается, что в 2024 году динамика вырастет, причем преимущественно в регионах приграничных — Амурская область, Хабаровский край, Приморье в первую очередь. Там будет динамика существенная. На данный момент в Приморском крае 80% всего въездного китайского потока. То есть прирост ожидается порядка 10-15%, это очень осторожный прогноз», — заявила М. Ломидзе.

В настоящее время между КНР и РФ действует соглашение о групповом безвизовом обмене, согласно которому группы туристов от пяти до 50 человек могут посещать страну — участницу договора без визы и находиться там 15 дней.
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