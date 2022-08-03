АТОР: Количество «застрявших» в аэропорту Дубая россиян снизится до 3 тыс. человек 18 апреля

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. Рейсы FZ-979 (Дубай — Екатеринбург, должен был вылететь из Дубая 16 апреля в 19.40) и ...

Рейсы между Екатеринбургом и Дубаем отменены из-за ливней в ОАЭ

АТОР заявила о сокращении во II квартале количества иностранных туристов в 63 раза по сравнению с докризисным периодом 2019 года

УрБК, Москва, 03.08.2022. По данным отечественной Ассоциации туроператоров (АТОР), во II квартале 2022 года, несмотря ...