АТОР: Количество «застрявших» в аэропорту Дубая россиян снизится до 3 тыс. человек 18 апреля

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. Рейсы FZ-979 (Дубай — Екатеринбург, должен был вылететь из Дубая 16 апреля в 19.40) и ...03.08.2022 АТОР заявила о сокращении во II квартале количества иностранных туристов в 63 раза по сравнению с докризисным периодом 2019 года
УрБК, Москва, 03.08.2022. По данным отечественной Ассоциации туроператоров (АТОР), во II квартале 2022 года, несмотря ...08.06.2017 АТОР: Количество пострадавших из-за проблем с рейсами «ВИМ-Авиа» превышает 10 тыс. человек
УрБК, Москва, 08.06.2017. Более 10 тыс. человек пострадали от действий «ВИМ-Авиа», до конца летнего сезона туры с ...31.08.2016 В начале сентября Турция планирует принять около 700 тыс. россиян
УрБК, Москва, 31.08.2016. В первые недели сентября Турция планирует принять около 700 тыс. российских туристов. Об этом ...29.10.2012 Десятки российских туристов задерживаются в Дубае из-за поломки самолета
Несколько десятков россиян с пятницы не могут вылететь из Дубая (ОАЭ) из-за поломки самолета авиакомпании Rusair, ...