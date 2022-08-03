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АТОР: Количество «застрявших» в аэропорту Дубая россиян снизится до 3 тыс. человек 18 апреля

УрБК, Москва, 18.04.2024. Всего из-за подтопления столицы ОАЭ Дубая и аэропорта 16-17 апреля не смогли вылететь в Россию около 5 тыс. россиян. Однако вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян заявил, что к концу 18 апреля их количество сократится до 3 тыс. человек, пишет пресс-служба АТОР.

Ранее УрБК писал о том, что из-за проливных дождей в Дубае аэропорт перестал принимать и отправлять авиалайнеры 16 и 17 апреля.

«По предварительной оценке, к концу дня 18 апреля количество российских пассажиров, ожидающих свои рейсы, должно сократиться до 3 тысяч», — говорится в сообщении пресс-службы АТОР.

В среднем, по данным объединения, на данный момент туроператоры уже смогли отправить в Россию около 15% своих туристов, «застрявших» в Дубае. Авиакомпании выделяют на это по 25-30 мест на рейсе.
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