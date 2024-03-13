Утвержден новый состав комиссии по изменению схем размещения нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» прошло обсуждение новой схемы размещения ...14.12.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о порядке работы объектов нестационарной торговли
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, в котором регулируется работа объектов нестационарной ...24.08.2020 В Екатеринбурге внесли изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2020. Власти Екатеринбурга внесли изменения в схему размещения нестационарных торговых ...20.12.2018 Власти Екатеринбурга утвердили схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об утверждении схем ...03.05.2018 Новую схему размещения нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге разработают до 30 ноября 2018 года
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о разработке ...