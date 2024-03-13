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Вчера, 12:41

Утвержден новый состав комиссии по изменению схем размещения нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов актуализировал положение и утвердил новый состав комиссии по изменению схем размещения нестационарных торговых объектов (НТО). В нее вошли специалисты администрации муниципалитета, представители районов и ресурсоснабжающих организаций, сообщает пресс-служба горадминистрации.

За I квартал 2024 года специалисты МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» ликвидировали 67 незаконных НТО. Общая площадь демонтажа составила 1 тыс. 293 кв. м. Собственники объектов в ходе претензионной работы с начала года самостоятельно вынесли 29 объектов.

В настоящее время в схему размещения включено 1 тыс. 818 объектов нестационарной торговли, из которых дополнительно 556 располагаются на территориях многоквартирных домов, торговых центров, а также на частных землях.

«Главная цель системной работы — обеспечение удобства и безопасности жителей мегаполиса. Торговый объект не должен быть расположен под мостами, линиями ЛЭП либо ограничивать необходимую зону видимости для водителей автотранспорта», — пояснили в горадминистрации.

Самостоятельно определить законность расположения торговой точки можно на карте с нанесенными метками, обозначающими места размещения НТО.
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