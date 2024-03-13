Утвержден новый состав комиссии по изменению схем размещения нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» прошло обсуждение новой схемы размещения ...

В Екатеринбурге на Совете неравнодушных обсудили новую схему размещения нестационарных торговых объектов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, в котором регулируется работа объектов нестационарной ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о порядке работы объектов нестационарной торговли

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2020. Власти Екатеринбурга внесли изменения в схему размещения нестационарных торговых ...

В Екатеринбурге внесли изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об утверждении схем ...

Власти Екатеринбурга утвердили схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города

Новую схему размещения нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге разработают до 30 ноября 2018 года

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о разработке ...