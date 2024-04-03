В Свердловской области спрос на аренду земельных участков за год вырос на 36%

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Средняя стоимость помещений свободного назначения в Свердловской области в I квартале ...13.02.2024 На Южном Урале спрос на рынке продажи земельных участков за квартал снизился на 19%
УрБК, Челябинск, 13.02.2024. В Челябинской области средняя стоимость сотки земли на рынке ее продажи в IV квартале 2023 ...12.02.2024 В Свердловской области средняя стоимость сотки земли в IV квартале 2023 года выросла на 11%
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В Свердловской области средняя стоимость сотки земли на рынке ее продажи в IV квартале ...20.12.2023 В Свердловской области аренда сотки земли промышленного назначения за год подешевела на 10%
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Аренда сотки земли промышленного назначения в Свердловской области за год подешевела на ...23.06.2023 В Свердловской области спрос на покупку земельных участков за год вырос на 18%
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Свердловской области средняя цена земельных участков в первой половине июня 2023 года ...