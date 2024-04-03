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Вчера, 09:43

В Свердловской области спрос на аренду земельных участков за год вырос на 36%

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В Свердловской области средняя стоимость сотки земли в I квартале 2024 года составила 0,5 млн руб. За год этот показатель вырос на 13%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Спрос на рынке продажи земельных участков за год вырос на 4%, предложение снизилось на 10%.

Средняя стоимость аренды сотки земли на Среднем Урале в январе-марте этого года составила 12 тыс. руб., увеличившись за год на 20%. Спрос на этом рынке вырос на 36%, предложение — на 4%.
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