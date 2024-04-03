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Вчера, 15:44

Средняя стоимость складских помещений в Свердловской области за год выросла на 36%

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области средняя стоимость складских помещений в I квартале 2024 года составила 9,5 млн руб. За год этот показатель вырос на 36%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Спрос на этом рынке Среднего Урала за год вырос на 24%, предложение — на 18%.

Средняя стоимость аренды складских помещений в регионе, в свою очередь, составила 23 тыс. руб., снизившись за год на 41%. Спрос на этом рынке за год вырос на 25%, предложение снизилось на 10%.
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