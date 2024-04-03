Средняя стоимость складских помещений в Свердловской области за год выросла на 36%

Средняя стоимость помещений свободного назначения в Свердловской области в I квартале 2024 года составила 9,5 млн руб. ...03.04.2024 Средняя стоимость помещений свободного назначения в Свердловской области за год выросла на 38%
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Средняя стоимость помещений свободного назначения в Свердловской области в I квартале ...18.03.2024 Спрос на аренду складских помещений в Екатеринбурге за год вырос на 61%
В Екатеринбурге средняя стоимость продажи складских помещений в феврале 2024 года составила 58 тыс. руб. за кв. м. По ...18.03.2024 Спрос на аренду складских помещений в Екатеринбурге за год вырос на 61%
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость продажи складских помещений в феврале 2024 года ...18.03.2024 В Челябинске предложение на рынке аренды складских помещений за год снизилось на 34%
УрБК, Челябинск, 18.03.2024. В Челябинске средняя стоимость аренды складских помещений в феврале 2024 года составила ...