Средняя стоимость складских помещений в Свердловской области за год выросла на 36%

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области средняя стоимость складских помещений в I квартале 2024 года составила 9,5 млн руб. За год этот показатель вырос на 36%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Спрос на этом рынке Среднего Урала за год вырос на 24%, предложение — на 18%.



Средняя стоимость аренды складских помещений в регионе, в свою очередь, составила 23 тыс. руб., снизившись за год на 41%. Спрос на этом рынке за год вырос на 25%, предложение снизилось на 10%.