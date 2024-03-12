В Челябинске предложение на рынке аренды складских помещений за год снизилось на 34%

УрБК, Челябинск, 18.03.2024. В Челябинске средняя стоимость аренды складских помещений в феврале 2024 года составила 190 руб. за кв. м. По сравнению с тем же периодом предыдущего года этот показатель снизился на 1%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Спрос на этом рынке столицы Южного Урала за год вырос на 24%, предложение снизилось на 34%.



По словам руководителя отдела продаж «Коммерческая недвижимость» «Авито» Виктории Сафроновой, несмотря на сокращение количества доступных для аренды складов за год, их совокупное предложение в стране почти в пять раз превышает то, что представлено в сегменте продажи.