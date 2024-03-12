В Челябинске предложение на рынке аренды складских помещений за год снизилось на 34%

УрБК, Челябинск, 12.03.2024. В Челябинске средняя стоимость продажи гаражей зимой 2023-2024 годов составила 400 тыс. ...30.01.2024 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 30.01.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. руб. За год ...23.01.2024 Средняя стоимость «квадрата» на рынке аренды торговых объектов в Челябинске за год выросла на 20%
УрБК, Челябинск, 23.01.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра на рынке продажи торговых объектов в ...23.01.2024 Предложение на рынке продажи торговых объектов в Екатеринбурге за год снизилось на 43%
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра на рынке продажи торговых объектов ...25.12.2023 В Челябинске предложение на рынке аренды «однушек» за год снизилось на 13%
УрБК, Челябинск, 25.12.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир в ноябре 2023 года составила 18 тыс. руб. Об ...