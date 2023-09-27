УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:26

В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» выставленных на продажу складских помещений за год снизилась на 38%

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В Екатеринбурге средняя площадь выставленных на продажу складских помещений в октябре 2023 года составила 399 кв. м. За год этот показатель снизился на 15%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Средняя цена на такие объекты в уральской столице за год снизилась на 47,3% и составила более 2,9 млн руб. «Квадрат» же складских помещений подешевел на 38%, до 7 тыс. руб.

В сегменте продажи складов за год в Екатеринбурге спрос вырос более чем в два раза, а объем предложения — на 39,1%.

Что касается аренды таких помещений, их средняя площадь в данном случае составила 40 кв. м., сократившись за год на 67%.

В свою очередь, средняя арендная ставка складов снизилась на 47,1%, до 9 тыс. руб., а «квадрат» подорожал на 62%, до 225 руб.

В сегменте аренды складов в Екатеринбурге спрос за год увеличился на 38,5%, а объем предложения снизился на 7,9%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.09.2023 В Екатеринбурге спрос на покупку торговых площадей за год вырос более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра торговых площадей, выставленных на ...

22.06.2023 В Екатеринбурге за год снизились цены на продажу и аренду складов

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. По итогам первой половины июня средняя стоимость складских помещений в Екатеринбурге ...

06.06.2023 В Челябинске средняя стоимость «квадрата» производственных объектов за год выросла более чем на 50%

УрБК, Челябинск, 06.06.2023. В Челябинске средняя стоимость выставленных на продажу производственных объектов в I ...

06.06.2023 В Екатеринбурге средняя стоимость аренды производственных объектов за год снизилась на 15%

В Екатеринбурге средняя стоимость выставленных на продажу производственных объектов в I квартале 2023 года составила 33 ...

06.06.2023 В Екатеринбурге средняя стоимость аренды производственных объектов за год снизилась на 15%

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость выставленных на продажу производственных объектов в I ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (320)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18