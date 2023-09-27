В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» выставленных на продажу складских помещений за год снизилась на 38%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра торговых площадей, выставленных на ...22.06.2023 В Екатеринбурге за год снизились цены на продажу и аренду складов
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. По итогам первой половины июня средняя стоимость складских помещений в Екатеринбурге ...06.06.2023 В Челябинске средняя стоимость «квадрата» производственных объектов за год выросла более чем на 50%
УрБК, Челябинск, 06.06.2023. В Челябинске средняя стоимость выставленных на продажу производственных объектов в I ...06.06.2023 В Екатеринбурге средняя стоимость аренды производственных объектов за год снизилась на 15%
В Екатеринбурге средняя стоимость выставленных на продажу производственных объектов в I квартале 2023 года составила 33 ...06.06.2023 В Екатеринбурге средняя стоимость аренды производственных объектов за год снизилась на 15%
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость выставленных на продажу производственных объектов в I ...