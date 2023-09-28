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В Челябинске средняя площадь выставленных на продажу складских помещений за год снизилась на 47%

УрБК, Челябинск, 14.11.2023. В Челябинске средняя площадь выставленных на продажу складских помещений в октябре 2023 года составила 1,2 тыс. кв. м. За год этот показатель снизился на 47%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Средняя стоимость «квадрата» таких объектов в столице Южного Урала за год снизилась на 30% и составила 10 тыс. руб.

Что касается аренды складских помещений, их средняя площадь в данном случае составила 241 кв. м., сократившись за год на 1%.

В свою очередь, средняя стоимость «квадрата» складов в Челябинске снизилась на 6%, до 124 руб.
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