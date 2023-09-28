В Челябинске средняя площадь выставленных на продажу складских помещений за год снизилась на 47%

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В Екатеринбурге средняя площадь выставленных на продажу складских помещений в октябре ...

В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» выставленных на продажу складских помещений за год снизилась на 38%

УрБК, Челябинск, 28.09.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра торговых площадей, выставленных на ...

В Челябинске средняя стоимость выставленных на продажу торговых площадей за год выросла на 33%

В Челябинске средняя стоимость «квадрата» производственных объектов за год выросла более чем на 50%

УрБК, Челябинск, 06.06.2023. В Челябинске средняя стоимость выставленных на продажу производственных объектов в I ...