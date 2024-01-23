Предложение на рынке продажи торговых объектов в Екатеринбурге за год снизилось на 43%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Аренда сотки земли промышленного назначения в Свердловской области за год подешевела на ...

В Свердловской области аренда сотки земли промышленного назначения за год подешевела на 10%

В Свердловской области средняя стоимость загородной недвижимости в III квартале 2023 года составила 2 млн руб. За ...

В Свердловской области аренда загородной недвижимости за квартал подорожала на 16%

УрБК, Челябинск, 28.09.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра торговых площадей, выставленных на ...

В Челябинске средняя стоимость выставленных на продажу торговых площадей за год выросла на 33%

В Екатеринбурге спрос на покупку торговых площадей за год вырос более чем на треть

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра торговых площадей, выставленных на продажу, в сентябре 2023 года ...