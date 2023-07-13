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Вчера, 12:41

Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 70,39 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. По итогам марта 2024 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале снизились с 70,69 до 70,39 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

В Екатеринбурге цены за последний месяц снизились с 71,83 до 71,53 руб., Каменске-Уральском — с 70,77 до 70,19 руб., в Нижнем Тагиле — с 71,12 до 70,07 руб. В Первоуральске этот показатель вырос с 67,47 до 67,6 руб., Серове — с 68,57 до 69,77 руб.
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