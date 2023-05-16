Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 66,86 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. По итогам мая 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале снизились с 67,1 до 66,86 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.
В Екатеринбурге цены за последний месяц снизились с 66,72 до 66,3 руб., в Нижнем Тагиле — с 66,01 до 65,18 руб., в Серове — с 70,96 до 69,6 руб. В Первоуральске они выросли с 66,42 до 67,2 руб., в Каменске-Уральском — с 68,28 до 69,13 руб.
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